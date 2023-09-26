Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS: главное

Эфирная новость 27 0

CAS начал слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Допинговый скандал

Спортсменку подозревают в употреблении запрещенного лекарственного препарата. Но здесь есть сплошные нестыковки. Какие?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне начал слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание проходит в закрытом режиме.

Спортсменку подозревают в употреблении запрещенного лекарственного препарата. Но в деле сплошные нестыковки — результат проверки обнародовали только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине уже после того, как фигуристка завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Камиле в тот момент не было 16 лет. Несовершеннолетних правила защищают особо, но не в этом случае.

Разразился скандал, началась настоящая травля. Девушку, как отмечается, довели до нервного срыва.

Нашей команде отказались вручить золотую медаль, хотя вины фигуристки нет. Эксперты утверждают, что найденный в пробе Валиевой препарат не улучшает спортивные результаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валиева сообщила о перенесенном разрыве сетчатки глаза.

Тема:
Допинговый скандал
22 сент
В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу
11 сент
Французский полузащитник Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон
9 сент
Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана
6 сент
Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
24 февр
РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале
13 янв
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву
18 нояб
«Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова
22 февр
Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
17 февр
Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
14 февр
Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
В Карабахе уточнили число погибших при взрыве на складе с топливом
22:50
Уникальную мини-субмарину для глубинных работ представили в России
22:38
«Было страшно»: школьник из Донецка при взрыве украинского снаряда закрыл собой девочку
22:29
Завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году
22:18
Раскаялась в суде: жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения
22:07
Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России