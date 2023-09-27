Украинские боевики на сватовском направлении сдались в плен ВС РФ

С собой в качестве трофеев они взяли несколько ящиков с боекомплектами.
Фото: Reuters / STRINGER
Трое украинских боевиков на сватовском направлении сдались в плен российским военным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, предоставивший агентству видеодоказательства.
Предварительно, националисты для этого вышли на специальный открытый радиоканал. Боевики сдались в плен в темное время суток — вышли на дорогу, размахивая куском светлой ткани. Пришли не с пустыми руками — взяли в качестве трофеев ящики с боекомплектами.
Прежде сообщалось, что боевики начали массово сдаваться в плен на сватовском направлении. Так, несколько дней назад добровольно сложили оружие еще трое военнослужащих ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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