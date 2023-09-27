«Кто не падал, тот не вставал»: Бузова рухнула на лед на хоккейном матче

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

Ольга Бузова упала на лед на матче «Ак Барс» и «Динамо-Минск»

«Кто не падал, тот не вставал»: Бузова рухнула на лед на хоккейном матче

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Что сейчас с телеведущей?

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на открытии хоккейного матча между клубами «Ак Барс» и «Динамо-Минск». Телеведущая вместе с другими членами жюри белорусского музыкального шоу вышла на лед поприветствовать спортсменов и болельщиков, но уходя, поскользнулась и упала. Об этом сообщил портал dni.ru.

Уточняется, что видео с падением коллеги в своем блоге опубликовал продюсер Иосиф Пригожин, который в тот момент находился рядом с певицей. Он извинился, что не оказал должной поддержки: «Не смог удержать. Прости, Ольга Бузова».

«Вероятно, причиной этой истории послужил не самый верный выбор наряда Бузовой. Костюм с брюками в пол и каблуки — не слишком идеальное сочетание одежды для публичного выхода на лед. Что с певицей теперь? Благо, она легко отделалась, а сейчас снова сияет ярче звезд всей Вселенной», — передает издание.

Стоит отметить, что в комментариях под публикацией продюсера, интернет-пользователи раскритиковали мужа Валерии. Большинству его аудитории не понравилось то, что он поспешил поделиться казусным видео.

«А зачем это надо было выкладывать? А если бы с вами такое произошло? И Оль выложила или с вашей женой? Некрасиво, Иосиф, не по-мужски», — написала подписчица Мария.

Пресс-служба «Ак Барса» также внесла свою лепту в обсуждение произошедшего, написав знаменитую цитату Федора Емельяненко «Кто не падал, тот не вставал».

Ранее 5-tv.ru писал, что располневшая Бузова шокировала фанатов.

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