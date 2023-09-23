Пытается оправдываться: располневшая Бузова шокировала фанатов

Как знаменитость планирует избавляться от лишних килограммов?

Набравшая несколько лишних килограммов Ольга Бузова заявила, что намерена похудеть. Шокирующим признанием отечественной знаменитости делится издание dni.ru.

По словам певицы, ей не нравится даже незначительное изменение цифры на весах. Сейчас звезда намерена заниматься каждый день, даже во время поездок. Она добавила, что загруженный график — лишь нелепое оправдание.

В подтверждение своих слов Бузова опубликовала видео с тренировки. Телезвезда доказала, что тратит все положенное время для отдыха на спорт.

«Готова даже налысо побриться»: чего страстно желает Ольга Бузова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Бузова показала фотографию со съемок ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». На снимке видно, что девушке наносят грим. Чья именно роль досталась звезде, пока неизвестно. Фанаты предполагают, что девушка сыграет супругу Ивана Васильевича — Буншу Ульяну Андреевну.

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