«Капризная и слякотная»: когда в Москву придет зима?

Тишковец: зима в Москву придет 10 ноября, будет капризной и слякотной
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
Скоро ли москвичам придется доставать пуховики и шапки? И какой будет зимняя погода в текущем сезоне?
Пока в Москве стоит отличная погода — солнечно, тепло и без дождей. Настоящее «бабье лето», которое, по прогнозам синоптиков, может повториться и в октябре. Но недалеко и до зимы. О том, когда она придет в город и какой будет, рассказал руководитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Зима в большом городе обычно слякотная и даже дождливая. В некоторые периоды времени наблюдались и сильные снегопады, на борьбу с последствиями которых часто выезжала коммунальная техника.
Какой будет зима в Москве в 2023 году?
Ожидается, что в текущем сезоне зима не порадует москвичей спокойной погодой — она будет капризничать.
«Погода будет не единожды „спотыкаться“, будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — уточнил Тишковец.
Но расстраиваться пока рано — до такой погоды еще есть время насладиться теплыми днями.
Когда наступит зима в Москве в 2023 году?
Настоящая зима, по прогнозу синоптика, наступит в столице не раньше ноября. Тогда и придется достать пуховики, шапки, перчатки и… зонты, учитвая капризное настроение сезона.
«Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — уточнил Тишковец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2023 году начало отопительного сезона придется на вторую половину октября.
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