«Капризная и слякотная»: когда в Москву придет зима?

Скоро ли москвичам придется доставать пуховики и шапки? И какой будет зимняя погода в текущем сезоне?

Пока в Москве стоит отличная погода — солнечно, тепло и без дождей. Настоящее «бабье лето», которое, по прогнозам синоптиков, может повториться и в октябре. Но недалеко и до зимы. О том, когда она придет в город и какой будет, рассказал руководитель центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима в большом городе обычно слякотная и даже дождливая. В некоторые периоды времени наблюдались и сильные снегопады, на борьбу с последствиями которых часто выезжала коммунальная техника.

Какой будет зима в Москве в 2023 году?

Ожидается, что в текущем сезоне зима не порадует москвичей спокойной погодой — она будет капризничать.

«Погода будет не единожды „спотыкаться“, будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — уточнил Тишковец.

Но расстраиваться пока рано — до такой погоды еще есть время насладиться теплыми днями.

Когда наступит зима в Москве в 2023 году?

Настоящая зима, по прогнозу синоптика, наступит в столице не раньше ноября. Тогда и придется достать пуховики, шапки, перчатки и… зонты, учитвая капризное настроение сезона.

«Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — уточнил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2023 году начало отопительного сезона придется на вторую половину октября.