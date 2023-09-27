Нормы не ждать: какая погода будет в октябре в Москве
В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплый октябрь в Москве
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Grishin; 5-tv.ru
Такой прогноз может как обрадовать, так и огорчить.
Супервысокие температуры прогнозируют синоптики в октябре почти на всей территории страны. В Москве в некоторые дни столбики термометров взлетят до 20 градусов.
Аномально тепло будет в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях. При этом больших осадков не предвидится.
Правда, как рассказали в Гидрометцентре, столь идиллическую картину может подпортить так называемая барическая депрессия, возникающая из-за понижения атмосферного давления. Резкие перепады тяжело переносятся.
Вдобавок к этому за теплый октябрь в полной мере отыграется следующий месяц. Будет пасмурно, дождливо и очень ветрено, а ближе к середине ноября пойдет снег.
Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москву придет зима. Ожидается, что в текущем сезоне она не порадует москвичей спокойной погодой — будет капризничать.
- 27 сент
- «Капризная и слякотная»: когда в Москву придет зима?
- 26 сент
- Опережая календарь: снег массивно выпал в Бурятии и Иркутской области
- 26 сент
- Река смыла целое поселение на фоне сильнейших дождей в Гватемале
- 26 сент
- Сонливость и упадок сил: названы два фактора, провоцирующие осеннюю хандру
- 25 сент
- Срывало крыши: сильнейший ураган ударил по Норильску
- 25 сент
- Отопление отменяется? Россиянам пообещали вторую волну бабьего лета в октябре
- 21 сент
- Бархатная ночь: в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру
- 21 сент
- Кому-то лето, а кому-то — зиму: снег и метели накрыли российские регионы
- 20 сент
- Такой период: метеоролог рассказал о погоде в России в ближайшие дни
- 20 сент
- Зима близко: как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону
Читайте также
56%
0.26 101.98
-0.01
Нашли ошибку?