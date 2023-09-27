Нормы не ждать: какая погода будет в октябре в Москве

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В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплый октябрь в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Grishin; 5-tv.ru

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Погода

Такой прогноз может как обрадовать, так и огорчить.

Супервысокие температуры прогнозируют синоптики в октябре почти на всей территории страны. В Москве в некоторые дни столбики термометров взлетят до 20 градусов.

Аномально тепло будет в Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях. При этом больших осадков не предвидится.

Правда, как рассказали в Гидрометцентре, столь идиллическую картину может подпортить так называемая барическая депрессия, возникающая из-за понижения атмосферного давления. Резкие перепады тяжело переносятся.

Вдобавок к этому за теплый октябрь в полной мере отыграется следующий месяц. Будет пасмурно, дождливо и очень ветрено, а ближе к середине ноября пойдет снег.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москву придет зима. Ожидается, что в текущем сезоне она не порадует москвичей спокойной погодой — будет капризничать.

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