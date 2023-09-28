Мощный удар «Солнцепека»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Это вооружение держит в стране украинских боевиков. Оно и понятно. «Солнцепеки» успешно поражают их позиции и бронированную технику.

Минобороны показало кадры работы расчетов на краснолиманском направлении. Получив задачу, бойцы совершили марш на огневую позицию, произвели наведение установки на цель и выполнили залп снарядами по позициям противника.

Совершенству нет предела

Российские бойцы постоянно улучшают навыки ведения боя. На кадрах показана подготовка минометных расчетов соединения ВДВ на полигоне в тыловом районе спецоперации.

Бойцы тренируются под руководством опытных инструкторов как в ведении оборонительных действий, так и наступательных, а также проводят боевую стрельбу из минометов «Зева» по указанным целям.



