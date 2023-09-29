ЗРК «Оса» жалит больно! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало кадры работы ЗРК «Оса» в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы продолжают громить противника.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Зенитный ракетный комплекс «Оса»
Расчеты этих комплексов «Оса» работают на всех участках фронта. Они выполняют задачи по прикрытию позиций наших войск и уничтожению средств воздушного нападения противника. Минобороны показало кадры их работы на угледарском направлении.
«Мы же как заноза в одном месте для противника, мы отработали и укатываемся сразу, потому что ударные беспилотники ищут нашу установку. Любимая их цель — это комплексы ПВО», — рассказал командир расчета с позывным «Гал».
Однако достичь поставленной цели националистам не по силам. «Оса» бьет мощно и с первого раза.
Штурмовик Су-25
Экипажи Су-26 работают на всех направлениях спецоперации. На донецком направлении в ходе очередного боевого вылета они нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.
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