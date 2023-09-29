Пресечена попытка атаки украинских беспилотников в двух областях России

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 21 0

МО: в Калужской и Курской областях силы ПВО ночью уничтожили 11 украинских БПЛА

Пресечена попытка атаки украинских беспилотников в двух областях России

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства ПВО перехватили 11 вражеских дронов. Какие регионы были атакованы в этот раз?

Средствами противовоздушной обороны пресечена попытка атаки со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников в двух регионах.

«В ночь на 29 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в оборонном ведомстве.

Так, десять дронов пытались проникнуть на территорию Курской области, еще один — на территорию Калужской. Все были перехвачены и уничтожены силами ПВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области украинский беспилотник повредил трансформатор.

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