Артиллерия добровольческого корпуса РФ отбивает атаку ВСУ на артемовском направлении
Российские бойцы не оставляют националистам ни единого шанса.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобр5-tv.ru
Артиллерия добровольческого корпуса российской армии отбивает атаку ВСУ на артемовском направлении. Эксклюзивные кадры работы бойцов появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео зафиксированы точные удары армии РФ по позициям противника. Вражеские танки пытаются продвинуться вперед, однако терпят неудачу под огнем российской артиллерии.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
После этого США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, а также активно начали поставлять Украине оружие.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском.
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