Засекли с воздуха: армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском

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Артиллерия армии России нанесла удар по боевикам ВСУ в блиндажах под Артемовском

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Выжившие националисты бросились бежать, но их ждал сюрприз.

На артемовском направлении операторы беспилотников зафиксировали передвижение украинской пехоты. После того, как боевики укрылись в блиндаже, наша артиллерия нанесла по нему массированный удар.

Те, кто выжил, бросились бежать. Но вернуться к своим у них не получилось — по пути их перехватил российский спецназ и взял в плен.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что с украинскими беспилотниками на купянском направлении эффективно борются зенитно-ракетные комплексы «Тор». Военнослужащие круглосуточно сканируют небо, засекая любые воздушные цели.

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