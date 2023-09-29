Минобороны сообщило о выводе ВСУ бригады из Работино из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят из села Работино Запорожской области свою бригаду. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, боевики киевского режима из 47-й механизированной бригады ВСУ были вынуждены отступить из-за высоких потерь. Также близ Работино и Вербового российские бойцы за последнюю неделю отразили восемь атак от 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ. Сейчас они отказываются выполнять приказы командования и атаковать российские позиции. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в «мясных штурмах» они потеряли несколько сотен человек и десятки бронемашин.

«В ходе боев потери противника составили более 330 украинских военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии», — отметил Конашенков.

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