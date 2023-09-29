Достойная награда: российским бойцам вручили сертификаты за уничтожение Leopard
Российским бойцам вручили сертификаты за уничтожение Leopard
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru
Бронемашину выследил расчет разведывательного беспилотника, когда ВСУ двигались в сторону российских позиций.
По миллиону рублей за уничтожение немецкого танка Leopard получили бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Бронемашину выследил расчет разведывательного беспилотника, когда ВСУ двигались в сторону российских позиций.
Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 попал точно в цель. С начала проведения спецоперации денежные сертификаты за уничтожение и захват техники противника уже получили более десяти тысяч наших бойцов.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском.
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