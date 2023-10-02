В Днепропетровской области ликвидированы авиационные средства поражения ВСУ

Украинские боевики понесли потери в технике, заявили в оборонном ведомстве РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска уничтожили в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Незалежной. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, приводя данные из зоны СВО.
«На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Вместе с тем ВС России ликвидировали станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав» в районе села Преображенка в Запорожской области.
А еще в населенном пункте Петровское в Луганской Народной Республике (ЛНР) наши солдаты поразили узел связи 66-й механизированной бригады противника.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ несут серьезные потери в ходе ожесточенных боев в районе Клещеевки. Армия РФ отразила по меньшей мере десять атак штурмовых групп противника.
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