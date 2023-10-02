Ольга Бузова заговорила про перегорание на работе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 163 0

Ольга Бузова призналась, что устает на работе, но с перегоранием не сталкивалась

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Артистка призналась, что иногда сталкивается с трудностями. Но бьют ли они по ее ментальному здоровью?

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что ее многие спрашивают, сталкивалась ли она с перегоранием на работе. Подробностями о своем ментальном здоровье знаменитость поделилась с журналистами на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню «Позови».

«Я вообще не знаю, что такое — перегореть. Я могу устать. Чтобы вы понимали, я в 13:30 только прилетела, я была в другой стране, снимала шоу. Я только прилетела — и из самолета сразу к вам. Чувство перегорания мне не знакомо. Усталость — да, грусть — да, счастье — да, расстройство — да, одиночество. Это все может быть, но я не хочу знакомиться с этим ощущением. Я люблю свою жизнь, я люблю создавать, я люблю созидать, я люблю творить», — рассказала Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими откровенными подробностями Ольга Бузова поделилась про свою личную жизнь.

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