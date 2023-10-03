Американцы «раскрыли» тактику ВСУ: для чего Украина использует фальшивые гаубицы

И так ли уникальны методы применения военных муляжей на самом деле?

На Украине запустили производство военных «ложных целей», то есть муляжей, имитирующих тяжелое вооружение. Так, по информации издания WSJ, на заводе Рината Ахметова «Метинвест» производятся макеты гаубиц и радиолокационных станций. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, России давно известно об этом, ведь подобная тактика размещения макетов применяется еще со времен Великой Отечественной войны. Своим мнением он поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Примеры из истории

Как объяснил специалист, сама тактика называется — «ложная позиция боевой техники и вооружений». Подобное применялось еще в годы Великой Отечественной войны, когда проводилась имитация, в том числе, укреплений или мест сосредоточения боевых войск.

После в этом вопросе преуспел Вьетнам, когда защищал страну от Соединенных Штатов.

«Вьетнамцы умудрялись плести макеты зенитно-ракетных комплексов из бамбука. Более того, ложный комплекс прикрывали зенитки так же, как и настоящий комплекс, зенитные оружия», — рассказывает специалист.

Еще один пример с применением муляжей тяжелого вооружения — израильские войны, во время которых было налажено производство макетов зенитно-ракетных комплексов из дерева. Как отмечает Юрий Кнутов, даже с небольшого расстояния отличить их от настоящих ЗРК было практически невозможно.

Настоящее время

По словам военного эксперта, Россия также производит достаточно много макетов разных видов тяжелых орудий. Кроме того, РФ прекрасно известно, что делает противник.

«Противник производит макеты из дерева, из пенопласта либо из старой техники. Их также размещают на позициях», — рассказывает Кнутов.

В качестве примера эксперт приводит размещение макетов самолетов на аэродромах. Также как приманка иногда используются списанные воздушные судна, которые уже не подлежат восстановлению.

Особенности тактики

При этом Кнутов объясняет, что для имитации боевого орудия макеты должны периодически перемещаться, то есть менять местоположение. Обычно их перевозят или просто перекатывают, чтобы создать для противника ощущение реальной работы муляжа и тот не понял, что цель — ложная.

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