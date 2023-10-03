«Дрейф Украины»: в США заявили о жестких мерах РФ из-за угрозы расширения НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 186 0

FP: Россия приняла жесткие меры против Украины из-за угрозы расширения НАТО

«Дрейф Украины»: в США заявили о жестких мерах РФ из-за угрозы расширения НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Тема:
Спецоперация

Продвижение Альянса на Восток вынудило российскую сторону отреагировать.

Желание НАТО расширить зону своего влияния спровоцировало «жесткие меры» со стороны России в отношении Украины. Об этом пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.

По словам автора, Вашингтон нередко брал под свое крыло слабые страны, которые ничем не могут помочь Штатам в ответ. К 2015 году, указал он, под влиянием США оказалось порядка 70 стран. Это вызывало возмущение у стран, которые не входили в Североатлантический клуб.

Таким образом, расширение Альянса на Восток заставило РФ действовать, чтобы исключить угрозы для своей национальной безопасности.

«Бесконечное расширение НАТО <…> в конечном счете вынудило Москву принять более жесткие меры, чтобы остановить дрейф Украины в сторону Запада», — сообщает Уолт.

Профессор обратил внимание, что отношения США с более слабыми странами строятся на принципах протектората, то есть государство вступает в зависимость от Вашингтона, уступая ему управление.

В материале также отмечается, что союзники Вашингтона нередко оказываются втянутыми в чужие конфликты, потому что готовы рисовать ради покровителя. Уолт призывает американские власти задумываться о том, к чему приводят их обещания.

«Выписывать чеки, полагая, что они никогда не будут обналичены, — это верный способ остаться без гроша в кармане», — резюмировал он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США огласили неожиданное решение про Украину и НАТО.

Тема:
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