Экс-солист «Ласкового мая» Гуров отказался посетить открытие памятника Шатунову

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12 0

Экс-солист «Ласкового мая» Гуров не пришел на открытие памятника Шатунову

Экс-солист «Ласкового мая» Гуров отказался посетить открытие памятника Шатунову

Фото: 5-tv.ru

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Умер Юра Шатунов

Он не видел ни могилы, ни монумента, который открыли на Троекуровском кладбище 6 сентября. В чем причины такого решения?

Музыкант Андрей Гуров, в прошлом участник группы «Ласковый май», не пришел на открытие памятника Юре Шатунову, которое состоялось 6 сентября на Троекуровском кладбище. Знаменитый артист скоропостижно скончался в результате обширного инфаркта прошлым летом, ему было 48 лет. Его бывший коллега объяснил, почему пропустил церемонию открытия монумента и даже похороны.

Как рассказал Гуров в интервью журналистам «МК», отношения с Шатуновым у него были хорошие, за много лет после работы в коллективе «Ласковый май» ничего не изменилось. Приглашение на мероприятие 6 сентября он получил, но наотрез отказался присутствовать. Оказывается, дело не только в тяжелых переживаниях относительно смерти друга, но и в недоверии к мероприятиям в честь него.

«Я бы и не поехал. Я и на похороны его не ездил. Хочу, чтобы в моей памяти Шатунов остался живым. И опять же — так много разговоров о том, что на самом деле в могиле нет праха Юры Шатунова и что его жена Светлана забрала этот прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище просто ничего нет. Это однажды рассказал один из охранников кладбища», — заявил Гуров.

Музыканты познакомились в 1989-м и два года плотно работали вместе, друг к другу относились с уважением. Шатунова коллега, по собственным словам, не считает великим певцом, называет его великим артистом. С юных лет нестандартный голос, пронзительные черты лица Шатунова приковывали внимание, любовь публики к нему не угасала до последних дней.

Ходят слухи и о проклятии «Ласкового мая». В коллективе было много трагедий: его участники гибли в результате нападений, сводили счеты с жизнью самостоятельно, кого-то подвело здоровье. Андрей Гуров с осторожностью говорит о страшной мистике, но не исключает, что звезды группы «расплачивались за свою популярность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло открытие памятника Шатунову в день его рождения. В этом году легенде могло исполниться 50 лет.

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