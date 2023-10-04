Корреспондент «Известий» Еремин показал работу военных медиков на передовой

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На счету медгруппы 150-й дивизии Южной группировки войск сотни спасенных бойцов.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Они носят форму и ежедневно ведут свою войну. Их главная задача — победить смерть. Военные медики южной группировки войск спасли уже не одну сотню жизней в зоне спецоперации. Специалисты работают практически плечом к плечу с боевыми подразделениями и рискуют собой ради других ни чуть не меньше.

С теми, чье призвание вытаскивать с того света, поговорил Семен Еремин.

Не на долго включаем свет прямо из салона, нужно посветить, что бы не просто врезаться. С легкой медгруппой идем вглубь Марьинки забирать раненого. Противник в двух километрах. И вот здесь четырьмя днями раньше медики потеряли броневик.

«А чем сожгли?»

«Камикадзе». Вон стоит слева»

«Вот он стоит, бедолага».

«Это эвакуационный тоже да?»

Слово «Камикадзе» прозвучит еще не раз. Подходим к точке, раненый уже на месте. Полнолуние дает возможность не включать фонари.

«Обезбол кололи какой-то?»

«Не, обезбол не кололи».

«Все, братец, готов?»

«Да».

«Так, собственно и происходит эвакуация. Буквально — загрузились и поехали».

С интервью в салоне помогает тепловизор. У бойца в осколках вся поясница, спина и рука. Сильно контужен.

«Залетел „Камикадзе“, успел только калитку закрыть. Были на позиции, работали. Сделал полтора шага и шандарахнуло прямо в калитку эту. Дальше не помню», — рассказывает раненый военный.

Обильного кровотечения нет. Иначе пришлось бы остановиться — поставить капельницу.

«Там сумка лежит. Там физраствор и система, это если большая потеря крови. А так — гемостаты, что бы остановить, и жгуты — бывает, рвутся при доставке раненого», — поясняет один из военных медиков.

По дороге еще подберем группу снабжения — доставляли на передовую провизию.

«Посвечу на секунду — уже немного отъехали. Такая у нас тут теплая компания. Кто-то эвакуируется, кто-то хозяйственной деятельностью занимался для фронта. Ну, выбираемся».

Везем раненого в ближайшую больницу. Там примут, сделают рентген. И часть осколков начнут извлекать сразу. Причем один окажется пластиковым, такие рентген не видит — кусок рамы ударного дрона.

В расположении группы эвакуации, оно рядом с фронтом, примем еще одного раненого, его доставили товарищи.

«Челюсть можешь полностью открыть?»

«Нет».

Осколок сидит под кожей — «поймал» его во время штурма украинской позиции. На стенах есть иконы — это для ростовских парней. А половина отряда — дагестанские мусульмане. Воюют все плечом к плечу с православными. Замкомандира с позывным «Джамбо» из Дербента. Это он развесил вокруг еще и детские рисунки, которые в письмах приходят со всей страны.

«У нас же тоже есть дети, семьи. Это нам придает уверенности, знаем, что нас не забывают. Что с нами народ весь России», — признается «Джамбо».

На счету медиков 150-й дивизии южной группировки войск сотни и сотни спасенных бойцов.

Тема:
Спецоперация
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