«Новая система траншей»: как ВСУ пытаются создать линию обороны вокруг Купянска

Марочко: украинские войска хотят создать вокруг Купянска сплошную линию обороны
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Противник пытается перейти к другой тактике. Но поможет ли это?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить сплошную линию обороны вокруг Купянска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем украинские войска ведут инженерные работы по возведению новых и усовершенствованию старых фортификационных сооружений в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы. Марочко считает, что противник решил перейти к оборонительной тактике и позиционному ведению боев.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские десантники попытались высадиться в Крыму, но их уничтожили ВС РФ.
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