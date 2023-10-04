«Новая система траншей»: как ВСУ пытаются создать линию обороны вокруг Купянска

Противник пытается перейти к другой тактике. Но поможет ли это?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить сплошную линию обороны вокруг Купянска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем украинские войска ведут инженерные работы по возведению новых и усовершенствованию старых фортификационных сооружений в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы. Марочко считает, что противник решил перейти к оборонительной тактике и позиционному ведению боев.

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