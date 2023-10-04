«Дно бочки видно»: в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины
В НАТО фразой о дне бочки оценили запасы боеприпасов для Украины
Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino
Склады в США и Европе пустеют. Какое же оружие западные партнеры продолжают обещать Киеву?
У Запада практически не осталось оружия для поставок Украине, и скоро склады совсем опустеют. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в рамках Варшавского форума.
По словам военного, вооружение поступает украинским нацистам с уже полупустых складов. Некоторые хранилища истощены даже более чем на 50%.
«Теперь дно бочки видно»,— оценил ситуацию Бауэр, цитирует его CNN.
В материале отмечается, что дальнейшие поставки оружия Киеву могут прекратиться. Связано это, в том числе с принятием США временного бюджета, в который расходы на помощь украинской стороне не вошли.
Примечательно, что в последних зарубежных поездках президент Незалежной обсуждал со своими иностранным «помощниками» новые поставки оружия и техники. Как отмечали СМИ, украинскому политику не предложили существенной помощи, отделавшись пустыми обещаниями.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин протестует против помощи Украине.
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