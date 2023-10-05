Несколько групп боевиков ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ под Авдеевкой

В зоне спецоперации российские военные ликвидировали несколько групп украинских боевиков, которые попытались атаковать наши позиции под Авдеевкой.

Сначала передвижение противника засекла воздушная разведка. А затем по подтвержденным координатам ударила артиллерия. Остаткам вражеских подразделений пришлось отступить, бросив и убитых, и раненых.

Специальная военная операция, целью которой является помощь жителям Донбасса, восемь лет находящимся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Обострение конфликта на Донбассе началось за несколько дней до этого 17 февраля. После этого к российским властям за помощью обратились главы Донецкой и Луганской народной республик. Следствием этого стало подписание 21 февраля с регионами договора о мире, дружбе и взаимопомощи, а также официальное признание ДНР и ЛНР.