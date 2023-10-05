Обратились в бегство: ударные дроны поразили скопление ВСУ под Артемовском

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Ударные дроны поразили скопление ВСУ под Артемовском

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В гущу вражеской пехоты они проникли на высокой скорости.

Под Артемовском бойцы Ивановского соединения ВДВ уничтожили скопление формирований ВСУ. Работали с помощью беспилотников.

Дроны-камикадзе на высокой скорости проникли в самую гущу вражеской пехоты. Противнику не удалось укрыться даже в окопах. Те, кому все же повезло выжить, бросили свои позиции и отступили.

Тема:
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