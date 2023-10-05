Зима близко: мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве в выходные

Температура в столичном регионе опустится ниже нуля.

Уже в ближайшие дни москвичей ожидает мокрый снег, гололедица, сильный ветер и пониженные температуры. В выходные, 7 и 8 октября, в столице температура воздуха опустится до минус двух градусов ночью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На выходных город накроет дождь. Отмечается, что местами он будет сильным. При этом порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. На фоне первых заморозков ночью и ранним утром дороги будут покрыты слоем льда.

Вильфанд отметил, что только 7 числа в регионе выпадет 15-20 миллиметров осадков, а за три дня — с пятницы по воскресенье — на Москву обрушится до 30% месячной нормы осадков.

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Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил об аномально низком атмосферном давлении в ночь с субботы на воскресенье.

«Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного», — прокомментировал он.

По словам специалиста, такие показатели могут крайне негативно отразиться на самочувствии жителей региона. Он пояснил, что подобное низкое давление может ощущаться как подъем на высоту столичных небоскребов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, порадует ли еще москвичей погода в ближайшие дни.