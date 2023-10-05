Российские войска уничтожили склад ВСУ в Кировоградской области

Вооруженные силы РФ сумели поразить склад боеприпасов ВСУ в Кировоградской области. Об этом сообщил в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинское хранилище располагалось в районе населенного пункта Богдановка. Всего за минувшие сутки российские военные нанесли урон живой силе и технике противника в 107-ми районах в зоне конфликта.

Успехов российской стороне удалось добиться благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, воздушно-космических войск, а также беспилотным летательным аппаратам.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на намерения Запада воевать «до последнего украинца».