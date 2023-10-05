Песков: Запад не скрывает намерения воевать «до последнего украинца»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Население страны превратилось в дешевую боевую силу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Украинское контрнаступление Спецоперация

Киевский режим и его западные союзники даже не пытаются скрыть своего намерения воевать «до последнего украинца». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что руководство Незалежной продолжает использовать своих граждан, как дешевую боевую силу.

«Украина продолжает использовать „дешевых“ солдат, намерение воевать до последнего украинца фактически нескрываемо», — прокомментировал Песков.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен заявила, что помощь украинской стороне — это «дешевый способ» противостоять РФ. По ее словам, это представляется жизненно важным для Запада.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные СМИ и военные эксперты неоднократно сообщали, что ВСУ несут тяжелые потери, и этому есть несколько причин, в том числе слабая подготовка украинских боевиков и преимущества российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что срок жизни боевиков ВСУ составляет несколько часов из-за больших потерь.

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