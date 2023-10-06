Массовое отравление произошло в Карачаево-Черкессии, 120 из пострадавших — дети

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Массовое отравление произошло в Карачаево-Черкессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
Массовые отравления в России

Подозрения у специалистов вызвала водопроводная вода.

В Карачаево-Черкессии следователи начали проверку после массового отравления жителей нескольких районов! Ранее медики обнаружили острую кишечную инфекцию более чем у полутора сотен человек. Из них 120 — дети. Как оказалось, источником заболевания стала водопроводная вода.

Специалисты Роспотребнадзора взяли десятки проб из Усть-Джегутинского водохранилища и ничего подозрительного не нашли. Следователи полагают, что воду загрязняют ржавые изношенные сети. И теперь к руководству местного водоканала появились вопросы.

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