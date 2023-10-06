Подозрения у специалистов вызвала водопроводная вода.

В Карачаево-Черкессии следователи начали проверку после массового отравления жителей нескольких районов! Ранее медики обнаружили острую кишечную инфекцию более чем у полутора сотен человек. Из них 120 — дети. Как оказалось, источником заболевания стала водопроводная вода.

Специалисты Роспотребнадзора взяли десятки проб из Усть-Джегутинского водохранилища и ничего подозрительного не нашли. Следователи полагают, что воду загрязняют ржавые изношенные сети. И теперь к руководству местного водоканала появились вопросы.