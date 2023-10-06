Массовое отравление произошло в Карачаево-Черкессии, 120 из пострадавших — дети
Массовое отравление произошло в Карачаево-Черкессии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Подозрения у специалистов вызвала водопроводная вода.
В Карачаево-Черкессии следователи начали проверку после массового отравления жителей нескольких районов! Ранее медики обнаружили острую кишечную инфекцию более чем у полутора сотен человек. Из них 120 — дети. Как оказалось, источником заболевания стала водопроводная вода.
Специалисты Роспотребнадзора взяли десятки проб из Усть-Джегутинского водохранилища и ничего подозрительного не нашли. Следователи полагают, что воду загрязняют ржавые изношенные сети. И теперь к руководству местного водоканала появились вопросы.
- 26 сент
- Суд оштрафовал сервис «Самокат» по делу о массовом отравлении готовой едой
- 20 сент
- Спустя три месяца число жертв «Мистера Сидра» выросло до 47 человек
- 17 сент
- Коробка пандоры: почему в Петербурге произошло массовое отравление едой из сети кафе
- 13 сент
- Тотальный контроль: в отношении производителей готовой еды просят провести проверки
- 11 сент
- Число отравившихся готовой едой в Петербурге превысило 170
- 10 сент
- Почти 30 воспитанников детского сада отравились в Башкирии
- 9 сент
- СК возбудил дело по факту массового отравления готовой едой в Петербурге
- 9 сент
- Число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 100 человек
- 7 сент
- Массовое отравление в 608-й школе Петербурга может быть вызвано сальмонеллой
- 30 авг
- Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек
Читайте также
81%
0.22 104.79
0.49
Нашли ошибку?