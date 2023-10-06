Макгрегор: отрицание интересов России грозит разрушительной войной в Европе
Фото: www.globallookpress.com / White House
Попытки постоянно вытеснить из информационного поля ключевые российские вопросы влекут за собой серьезные проблемы для Вашингтона. Почему в Белом доме боятся масштабной войны?
Отрицание Западом интересов национальной безопасности России грозит началом масштабной войны в Европе. Совсем скоро США придется совсем туго, если в Белом доме не начнут учитывать мнение РФ на мировой арене. С таким мнением бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальных сетях.
В дипломатическом корпусе России неоднократно подчеркивали, что спонсирование Украины неизбежно ведет к затягиванию конфликта и дополнительным вопросам к США. Лишь недавно некоторые партнеры Белого дома стали всерьез задумываться о последствиях своих действий, а другие поспешили отказаться от участия в гонке вооружений.
По словам Макгрегора, если в Вашингтоне не последуют примеру более благоразумных партнеров, мировой конфликт рискует вылиться в войну в Европе, резюмировал он.
«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», — написал полковник.
Уже сейчас, считает Макгрегор, США рискует безопасностью своего континента. На фоне «военного истощения» и кризиса вооружения шансы Белого дома на защиту в случае военного конфликта тают.
Ранее 5-tv.ru писал, почему новая война США оставит Зеленского без оружия и денег.
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