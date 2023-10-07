«Огневое прочесывание» украинских боевиков: лучшее видео из зоны СВО на 7 октября

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 110 0

На Краснолиманском направлении продолжает быть жарко.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEVI; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ продолжает публиковать видео, на которых — рабочие будни и отважные подвиги российских военных.

К слову, отвага нужна не только в атаке, но и в защите. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ее обеспечивают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» Южной группировки войск. В их задачи входит круглосуточная защита военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Самолеты, беспилотники, вертолеты управляемые авиационные бомбы и ракеты ВСУ ни на метр не могут приблизиться. В частности, «Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района. Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска. После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчеты ЗРК незамедлительно меняют позиции.

А вот за атаку, например, отвечают расчеты РЗСО «Град» Центрального военного округа. На Краснолиманском направлении СВО российские военные «познакомили» противника с методом «огневого прочесывания». В ходе боевого дежурства была получена задача нанести огневое поражение по выявленной разведкой цели. Артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневую позицию, где произвели развертывание реактивной системы в боевое положение. При взаимодействии с беспилотниками цель была уничтожена реактивными снарядами калибра 122 мм.

Тема:
Спецоперация
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