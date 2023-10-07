Коммунальные службы разбирают последствия ураганного ветра в Петербурге
Итогом непогоды стали поваленные деревья и побитые машины.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Последствия непогоды устраняют сейчас в Петербурге. Ураганный ветер бушевал в городе всю ночь. В этом дворе деревья упали на припаркованные машины. Автомобили сильно повреждены, выбиты стекла. По словам жителей, они не раз просили спилить накренившиеся деревья. Но их просьбы коммунальщики не услышали.
А в Адмиралтейском районе на спортивную площадку рухнули строительные леса. Никто не пострадал лишь по счастливой случайности. В целом погода в городе ухудшается. Минувшей ночью было всего плюс три. Это минимальное значение за последние пять месяцев. На выходных будет еще ненастнее. Синоптики обещают петербуржцам мокрый снег.
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