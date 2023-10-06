В ДНР 17 украинских боевиков не стали выполнять приказ и сдались в плен
Командование ВСУ приказало им удерживать позицию без боеприпасов.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Украинские боевики сдались в плен российским войскам в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Всего их оказалось 17. Сложить оружие боевики решили после того как закончились боеприпасы, когда они удерживали опорный пункт в ДНР. Командование ВСУ не позволило им отступить, а также не распорядилось эвакуировать раненых военнослужащих.
Под Марьинкой уничтожен тренировочный лагерь ВСУ
ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
По состоянию на 5 октября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украины обменяли 60 на 64 погибших военнослужащих.
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