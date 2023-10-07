Атаки дронов ВСУ, Лукашенко поддержал Зеленского, ЧП в Люберцах: главные события ночи

Киевский режим продолжает атаковать российские регионы, но безуспешно. Саммит в Испании продолжает выдавать скандал за скандалом. Самые главные события в России и мире — в обзорном материале 5-tv.ru.

ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь и Москву

В Истринском городском округе сработало ПВО. Российские военные отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил мэр Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев

В Севастополе воздушная тревога была объявлена ближе к полуночи. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Оповещение системы безопасности продлилось около 20 минут. В это же время было перекрыто движение по Крымскому мосту. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.

Развожаев позднее сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО, отразившая попытку атаки воздушных целей со стороны Черного моря.

По данным региональных информационных ресурсов, у Севастополя и над морем были сбиты ракеты ВСУ. Впрочем, все оказалось куда менее угрожающим.

Позднее в Минобороны сообщили, что расчет ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в десяти километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова обнаружил и уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат.

На саммите в Испании произошел дипломатический скандал из-за миграции

www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

На неформальном саммите Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гренаде, президент Франции Эммануэль Макрон и представитель Италии Джорджия Мелони спровоцировали дипломатический скандал. Сенсационной новостью делится агентство Bloomberg.

По запросу премьер-министра Великобритании Риши Сунака политики должны были провести небольшие переговоры касательно вопросов мигрантов. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес, который принимал коллег из других стран, посчитал, что это отвлекает от официальной части и отменил совместную пресс-конференцию с британским политиком, согласованную на четверг.

Европейские лидеры планировали обсудить приглашение новых членов в ЕС, поиск способов усиления геополитической мощи и развития общего оборонного потенциала. Однако всему этому помешали споры по поводу иммиграции.

«Напряженность нарастает, поскольку иммиграция фактически становится третьим направлением европейской политики. Многие лидеры предпочли бы не касаться этой проблемы, потому что они видели, как она положила конец карьерам их коллег», — сообщают журналисты.

Подозрительная машина в Люберцах привлекла внимание спецслужб

5-tv.ru

В Люберцах оцепили территорию в одном из районов. На месте находятся машины скорой помощи, полиции и ФСБ. По данным корреспондента «Известий» Станислава Григорьева, территория в подмосковном городе была оцеплена из-за подозрительного предмета в иномарке.

Местные жители рассказали, что по местным чатам расходится различная информация, в том числе и о минировании местного фитнес-клуба, но она выглядит откровенно преувеличенной. Также очевидцы опровергли слухи об эвакуации.

Причина происходящего пока не сообщается. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, можно разглядеть подозрительную иномарку белого цвета без номеров, а также робота-сапера.

Корреспондент сообщил, что возле фитнес-клуба произошел громкий и отчетливый хлопок. Скорее всего, это сработал накладной заряд, с его помощью обезреживают взрывоопасные предметы.

Сообщения об эвакуации частично подтвердились: подальше от места происшествия заранее вывезли жильцов с первого этажа дома, расположенного неподалеку. Также были эвакуированы посетители фитнес-центра.

По состоянию на 3:44 по московскому времени проверка авто была завершена, угроза не подтвердилась. Оцепление было снято. Специалисты продолжают работу на месте.

Лукашенко неожиданно заступился за Зеленского, которого «кинул» Запад

REUTERS / Juan Medina TPX IMAGES OF THE DAY

Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, выпрашивая у Запада помощь. Об этом заявил Александр Лукашенко в недавнем интервью, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии подчеркнул, что Зеленский выбрал стратегию войны до последнего украинца. Однако западные государства, которые обещали финансово поддержать подобное решение, отказываются от выполнения обязательств.

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: „Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?“ Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также добавил, что Зеленский понимает свое положение. Он прекрасно осознает, что партнеры его «кинули».

Россияне считают Владимира Путина волевым и решительным

© РИА Новости / Сергей Гунеев

Почти 80% опрошенных россиян заявили, что Владимир Путин лучше остальных политиков подходит на должность президента страны. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на последний проведенный опрос.

Аналитики сообщают, что 72% респондентов уверены, что Путин много делает для страны и людей. Столько же считают, что он умеет прислушиваться к мнению других и уважает альтернативную точку зрения.

Как спокойного и порядочного человека его охарактеризовали 74% и 73% опрошенных, соответственно. Кроме того, 86% жителей России считают президента волевым и решительным. Почти три четверти опрошенных (74%) уверены, что Владимир Путин в состоянии обеспечить стабильность и развитие России.