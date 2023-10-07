В Израиле сообщили о состоянии «готовности к войне» из-за ракетной атаки
Израильская армия ввела режим боевой готовности на фоне обстрелов из Газы
Фото: www.globallookpress.com / Jinipix
Земля обетованная подверглась ракетным ударам утром в субботу.
Армия Израиля заявила о «состоянии готовности к войне» после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа ранним утром сегодня, 7 октября. Об этом передает пресс-служба оборонного ведомства страны.
«Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», — говорится в публикации.
Также сообщается, что израильские граждане на юге и центральных областях должны оставаться близи убежищ, а в окрестностях сектора Газа — внутри них. Сейчас руководство штаба оценивает ситуацию и утверждает планы продолжения армейских операций.
Ранее Израиль объявил о сборе резервистов из-за атаки со стороны сектора Газа. Первые сигналы тревоги в стране зафиксированы в 6:28 утра по московскому времени одновременно в нескольких городах, в том числе в Тель-Авиве. В настоящий момент известно об одной погибшей жительнице после нападения со стороны сектора Газа.
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