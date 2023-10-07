В Израиле сообщили о состоянии «готовности к войне» из-за ракетной атаки

Земля обетованная подверглась ракетным ударам утром в субботу.

Армия Израиля заявила о «состоянии готовности к войне» после начала массированного ракетного удара со стороны сектора Газа ранним утром сегодня, 7 октября. Об этом передает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», — говорится в публикации.

Также сообщается, что израильские граждане на юге и центральных областях должны оставаться близи убежищ, а в окрестностях сектора Газа — внутри них. Сейчас руководство штаба оценивает ситуацию и утверждает планы продолжения армейских операций.

Ранее Израиль объявил о сборе резервистов из-за атаки со стороны сектора Газа. Первые сигналы тревоги в стране зафиксированы в 6:28 утра по московскому времени одновременно в нескольких городах, в том числе в Тель-Авиве. В настоящий момент известно об одной погибшей жительнице после нападения со стороны сектора Газа.