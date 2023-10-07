Первые пассажиры из полыхающего Израиля вернулись в Сочи: «Там много убитых»
В аэропорт Сочи прилетел первый рейс из Тель-Авива после атаки ХАМАС на Израиль
Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Среди прибывших в Россию есть как туристы, так люди, проживающие за границей.
В аэропорт Сочи прилетел самолет из Тель-Авива — первый после начала военных действий в Израиле. Об этом передает 5-tv.ru.
Рейс A4-7026 вылетел из столицы Израиля в 11:50, приземлился в российском городе в три часа дня. Среди прибывших пассажиров были как туристы, так люди, проживающие за границей. Они рассказали 5-tv.ru об обстановке на территории зарубежного государства.
«В Тель-Авиве не знаю, в Ашдоде не очень, в Ашкелоне не очень. Зашли (члены ХАМАС — Прим. Ред.) на территорию Израиля, в Ашкелон. Очень много раненых, очень много убитых», — поделилась одна из пассажирок.
Помимо нее обострившийся конфликт прокомментировал еще один пассажир. По словам мужчины, юг страны подвергся обстрелу несколькими сотнями ракет. Также молодая девушка добавила, что в настоящий момент выехать с израильской территории возможно, но есть рейсы, отмененные другими странами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 40 человек погибли и 740 пострадали в ходе атаки ХАМАС на Израиль.
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