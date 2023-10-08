Придется туго: какие страны несут угрозу войны с Израилем кроме Палестины

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 3 451 0

Востоковед Сатановский: иранцы репетируют большую войну с Израилем

Фото, видео: Reuters / AMMAR AWAD; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт Обострение палестино-израильского конфликта

Сразу несколько государств могут включиться в военный конфликт. Удастся ли этого избежать?

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Последние сутки армия страны делает все, чтобы отстоять собственную территорию, а заодно вытеснить террористов за границу государства.

О численном перевесе и скором окончании военного конфликта говорить пока рано. К тому же, помимо Палестины границам Израиля угрожают и другие страны. Эксклюзивно для 5-tv.ru востоковед Евгений Сатановский перечислил возможные государства, угрожающие целостности Израиля наравне с Палестинской автономией. По его словам, удара в спину израильтянам предстоит ожидать от Ирака: как и власти Палестины, руководители этого государства давно имеют виды на территории страны-соседа.

«С моей личной точки зрения иранцы репетируют большую войну с Израилем. Может, это генеральная репетиция, <…> а, может быть, просто очередная», — считает политолог.

Кроме того Сатановский не исключил и возможного включения в ситуацию и Сирии, но пока в правительстве заняты решением более насущных проблем.

«Из военно-политических движений Ближнего Востока помимо ХАМАСа — это ливанская „Хезболла“. В принципе к этому конфликту <…> можно подключить каких-угодно радикалов, вплоть до талибов афганских, которые сейчас требуют пропустить их подразделения в Иран, Ирак и Иорданию, чтобы они взяли штурмом Иерусалим», — отметил Сатановский.

Востоковед не исключил, что Израиль все же согласится пойти на мировую с ХАМАС. К тому же, подобные примеры в истории страны уже были. Однако мировая общественность воспримет этот ход как глупость, подытожил он.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС.

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