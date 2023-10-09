В ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 35 0

Также известно, что боевиками было выпущено 100 ракет в сторону города Ашкелон.

В ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Аль-Кассам» нанесло удар по международному аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

«Бригады „Аль-Кассам“ выпустили ракетный залп по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов», ― говорится в заявлении военного крыла ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале бригады.

Также сообщается, что бригадами было выпущено 100 ракет в направлении израильского города Ашкелон.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек и свыше двух тысяч пострадали.

В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Конгрессе США заподозрили Украину в передаче оружия боевикам ХАМАС.

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