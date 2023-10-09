В Конгрессе США заподозрили Украину в передаче оружия боевикам ХАМАС

В США заподозрили Украину в передаче боевикам ХАМАС американского оружия для удара по Израилю. Таким мнением поделилась конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое», — написала политик на свой странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

Россия неоднократно предупреждала, что накачивание киевского режима оружием ничем хорошим не закончится. Это не только затягивает конфликт, но и грозит попаданием вооружения на черный рынок.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Также боевики палестинской группировки вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Позднее в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. В секторе Газа, в свою очередь, заявили, что при атаках со стороны Иерусалима погибли 413 человек и свыше двух тысяч пострадали.

В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что были найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля.