Обстановка в Израиле на фоне атак со стороны ХАМАС: что известно к этому часу

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Жители Израиля скрываются в бомбоубежищах на фоне атак со стороны ХАМАС

Фото, видео: Reuters / ITAI RON; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Полки в магазинах постепенно пустеют, люби вынужденны скрываться в бомбоубежищах.

Пока армия Израиля пытается полностью восстановить контроль над территориями, захваченными ХАМАС на юге страны, обстановка в других регионах остается напряженной. В крупнейшем городе Израиля Тель-Авиве жители буквально смели с прилавков все продовольствие. Городские улицы опустели. Люди коротают время в подвалах, опасаясь новых обстрелов.
Из Тель-Авива передает корреспондент «Известий» Роман Блюмович. Все подробности — в его репортаже.

«Обычно оживленный город сейчас пустеет, на улицах можно увидеть в основном спасателей, а жители предпочитают сидеть в своих домах, так как опасаются ракетных ударов и террористов», — рассказывает журналист.

Радикалы из палестинских группировок уже дали понять, что располагают солидным запасом вот таких беспилотников со взрывчаткой, по сути крылатыми ракетами. Какие-то из них, конечно, перехватит система «Железный купол», но, как показали события минувшего дня, израильские ПВО справляется не со всем.

Так Тель-Авив выглядел днем: многие здания обгорели, стекла выбиты или покрыты сеткой трещин. Это кадры из Ришон-ле-Циона — сгоревшие машины с улиц тут убирали в течение всего дня. И в воскресенье Армия обороны Израиля играла на упреждение: в течение дня по объектам радикалов наносились авиаудары, параллельно.

И на юг, и на север страны перебрасываются войска и бронетехника. Власти настроены предельно серьезно: кабинет министров задействовал пункт «40 алеф», то есть официально объявил войну. Уже сейчас можно говорить о том, что израильтянам удалось вернуть под свой контроль большую часть территорий, которые в субботу захватили палестинские группировки.

А на израильских территориях жизнь по сути замерла, люди или эвакуируются, или скрываются в бомбоубежищах. Полки в магазинах опустели: о подвозе продуктов никто не думает. Страна готовится к масштабному военному конфликту.

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