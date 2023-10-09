Отмечает? Байден закатил вечеринку в Белом доме на фоне эскалации в Израиле

Чуть ранее Вашингтон называли одним из потенциальных сторонников Израиля в конфликте.

Президент США Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Так президент отреагировал на обострение ситуации в мире после высказанным им же предложением о помощи. Об этом сообщает пресс-пул американского лидера со ссылкой на чиновника из администрации президента.

По предварительной информации, не прошло и нескольких суток после начала вооруженного вторжения палестинцев, как Байден и его жена пригласили на барбекю сотрудников резиденции и членов их семей. Само мероприятие длилось едва ли не до утра, чем очень заинтересовало журналистов. Некоторые особо любопытные даже поспешили узнать, что именно происходит в официальном ведомстве. заслышав громыхающую музыку.

«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — цитирует пресс-пул представителя администрации.

Стоит отметить, что США назывались ключевыми партнерами Израиля после обострения конфликта. Байден лично заявлял о необходимости помочь Израилю после атаки ХАМАС и подключил команду по вопросам национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700 человек.