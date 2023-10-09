Российские десантники уничтожили подразделение ВСУ к северу от Артемовска. После серии артиллерийских ударов наши бойцы с нескольких сторон подошли к окопам противника и взяли в плен украинских боевиков.

Они предпочли остаться в живых. Очередная попытка ВСУ продвинуться на артемовском направлении и занять утраченные рубежи провалилась.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла двойной удар по боевикам ВСУ под Артемовском.