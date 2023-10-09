Стихийные мемориалы появились в Москве и Петербурге в честь жертв эскалации в Израиле

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Россияне выражают сочувствие тем, кто пострадал в результате этого конфликта.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Стихийный мемориал появился рядом с Большой хоральной синагогой в Петербурге. Жители города несут цветы, чтобы почтить память жертв эскалации палестино-израильского конфликта и выразить сочувствие всем, кого затронула трагедия.

Выражают поддержку пострадавшим в конфликте и москвичи — люди приходят к посольству Израиля в столице. В знак скорби на здании приспущен государственный флаг страны.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет.

Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему атака ХАМАС на Израиль оказалась успешной.

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