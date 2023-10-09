Почему атака ХАМАС на Израиль оказалась успешной: главные причины

Палестинцы из сектора Газа атаковали Израиль 7 октября, в субботу.

Атака боевиков группы ХАМАС на Израиль за двое суток показала результаты, которые могут говорить о провале работы спецслужб Иерусалима и недостаточной подготовке армии. Палестинцам буквально за несколько часов удалось захватить ключевые посты ЦАХАЛ и серьезно углубиться внутрь страны, хотя вдоль границы Израилем создана целая система с наблюдательными пунктами, патрулями и базами батальонов быстрого реагирования. Как заявили эксперты, опрошенные изданием «Известия», первый удар ХАМАС по Израилю можно назвать неожиданным.

Почему это произошло и как будут развиваться события дальше — в материале 5-tv.ru.

Внезапная атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС атаковал Израиль утром 7 октября, в субботу. Тысячи самодельных ракет и ударные беспилотники были выпущены с территории сектора Газа, целями которых стали военные и гражданские объекты на приграничной территории. Пострадали такие города как Сдерот, Беэр-Шефа и Нетивот, а также другие населенные пункты. Многие снаряды достигли целей, так как дежурных зенитно-ракетных комплексов Израиля оказалось на порядок меньше.

В Израиле за оборону от воздушных атак с территории сектора Газа отвечает полк ПВО «Южный», в составе которого находится несколько дивизионов противоракетных систем Iron Dome. После обнаружения запуска палестинских ракет в приграничье была объявлена воздушная тревога, гражданское население спустилось в бомбоубежища, а военные — в специально оборудованные укрытия.

Сразу после воздушной атаки боевики ХАМАС пошли в наступление на израильские оборонительные позиции, за которые преимущественно отвечала 143-я территориальная дивизия «Шуалей ха-Эш», что в переводе с иврита звучит как «Огненные лисы». Именно они, по замыслу командования, должны были отразить атаку палестинцев, имея в своем арсенале БТР, бронеавтомобили и танки. Кроме того, среди личного состава в дивизии была пехота и даже полиция.

ХАМАС применил тактики, которая ранее была использовала в Сирии боевиками ИГИЛ*. Атакованные сначала с воздуха, а потом живой силой в большом количестве, защитники оказались деморализованы, и не сумели ответить на фактически мгновенный штурм.

Стоит отметить, что именно в этот день большая часть военный израильской дивизии находилась на выходных, а оставшиеся на позициях бойцы пытались скрыться от атаки с воздуха в укрытиях.

С шести утра до 14 часов 7 октября палестинцам удалось уничтожить практически все наблюдательные пункты, занять несколько КПП и даже базы батальона быстрого реагирования. Было захвачено большое количество военнопленных и тяжелое вооружение. Одновременно внутри Израиля действовали несколько небольших террористических групп, которые захватывали правительственные здания и полицейские участки. Кроме того, ХАМАС высадили десант с моря, чтобы не допустить резервные силы страны.

Запоздалая реакция на атаку ХАМАС

Израильское командование стало наносить ответные удары по сектору Газа только после 14 часов, а переброска резервов на вертолетах в район боевых действий началась еще через час. Уже в ночь на 8 октября ЦАХАЛ отправил первые бронетанковые и мотопехотные подразделения, которые также были атакованы палестинцами. Результатом стали несколько уничтоженных тяжелых орудий, например, танков «Меркава».

В ночь на воскресенье ХАМАС нанесли массированный воздушный удар по крупным городам Израиля, под огонь попали Тель-Авив и Иерусалим. Было выпущено порядка трех тысяч снарядов, что сильно перегрузило работу ПВО и, несмотря на «железный купол», многие цели были достигнуты.

К вечеру 8 октября палестинцы смогли проникнуть внутрь страны на 30-35 километров, проведя скоординированную атаку более чем на 50 населенных пунктах в приграничье и на юге Израиля. В том числе, часть крупного города Ашкелона.

Взаимные потери при атаке ХАМАС на Израиль

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что ситуацию в стране взять под полный контроль не удалось. Всего за сутки погибли несколько высокопоставленных офицером израильской армии, среди них — бригадный генерал пограничной полиции Изхар Пелед. Общее число пострадавших на вечер 8 октября составило 2156 человек, погибло — более 700 жителей Израиля.

По данным минздрава сектора Газа, который предоставил данные за аналогичный период, ответные удары ЦАХАЛ по территории зоны унесли жизни 370 человек, еще более 2200 человек получили ранения.

Обстановка в Израиле на фоне атак со стороны ХАМАС: что известно к этому часу

«Проспала атаку»

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, результаты атаки палестинцев по Израилю говорят о качественной работе контрразведки ХАМАС, которая «запудрила мозги израильтянам», фактически пропустившим начало боевых действий.

«Отсюда и потери первых часов, включая технику. ПВО Израиля показала, что может справляться с выделенными целями. Но израильтянам не хватало зенитных ракет, чтобы отбить атаку. На цель обычно надо две ракеты, но их не оказалось. ПВО попросту перенасытили количеством целей и прорвали», — объясняет специалист.

Мураховский отмечает и то, что в Палестине выросло новое поколение, которое не видело большой войны, и сейчас, пополняя ряды ХАМАС, молодые люди идут в бой без раздумий. Правда, методы остались те же, что и прежде, которые никак нельзя назвать правилами войны: убийство мирного населения и захват заложников. При этом Мураховский считает, что через два-три дня Израиль сможет стабилизировать ситуацию в стране и справится с палестинцами.

Несмотря на превосходство

Военный эксперт Юрий Лямин называет успех ХАМАС настоящим провалом израильской армии и спецслужб. По его мнению, вероятно, что в Иерусалиме просто не верили в столь масштабную сухопутную операцию, а солдаты и даже офицеры были застигнуты врасплох. И, хоть у палестинцев на вооружении нет техники, как у ЦАХАЛ, достижения последних лет, что, опять-таки говорит о серьезной подготовке, дали свои плоды.

«Важную роль сыграли беспилотники, видно, что опыт последних конфликтов был изучен, и на его основе выработана тактика. И она была на первом этапе успешно применена. Были у палестинцев и свои находки — те же тактические десанты на парапланах, благодаря которым удалось зайти в тыл противостоящей стороне. Они стали неожиданностью», — убежден Лямин.

Однако, как отмечает эксперт, у Израиля все же полное превосходство в авиации, тяжелой бронетехнике, артиллерии.

Удар по имиджу после атаки ХАМАС

Офицер-ветеран подразделений специального назначения ВС РФ, участник боевых действий и специальных операций с позывным Скат считает, что, даже при самом благоприятном для Израиля исходе, угроза для страны никуда не денется, более, она выросла в разы.

«Теперь все знают, что „Меркавы“ можно жечь дешевыми дронами, а тиктокерш в израильской форме — безнаказанно таскать в багажнике джипа. Атаки в ближайшие время будут продолжаться, и уже сейчас делаются попытки расширить их масштабы. Будет привлекаться все больше боевиков из числа обычных жителей Палестины. Там особо никого агитировать не надо», — считает ветеран.

Скат также отметил, насколько неорганизованна оказалась израильская армия, что буквально бросается в глаза: расхлябанность личного состава и отсутствие нормальной организации по отражению атак. Что сыграло далеко не в их пользу, если учитывать, как скоординированы и выверены были действия палестинских боевиков. Все это, вкупе с пленением израильских военнослужащих женского пола — сильнейший удар по морально-психологическому состоянию военный и гражданских, а также по имиджу армии Израиля.

«Посмотрел несколько роликов с действиями израильского полицейского спецназа. Откровенно говоря, напоминает соревнования по бегу. С учетом того, что больше половины просмотренного — это работа по одиночным боевикам и малочисленным группам — просто какая-то суетливая беготня, лишенная какого-либо тактического замысла», — считает военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как конфликт в Израиле рушит жизни людей.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.