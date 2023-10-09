«Одно из крупных поражений»: как российские войска заманили ВСУ в котел в Купянске

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в котел в районе Купянска
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Как будут действовать украинские боевики дальше? Сложат ли они оружие?
Вооруженные силы России заманили украинские войска в котел в районе Купянска. Такое заявление сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
В котле оказалось огромное число боевиков, они теперь не могут пополнять запасы. У противника осталось только два выхода из этой ситуации.
«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — подчеркнул Джонсон.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ наносят по ВСУ разрушительные удары управляемыми авиабомбами.
- 9 окт
- «Конец Европы»: глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте
- 9 окт
- В Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО
- 9 окт
- Кормят завтраками? В НАТО обещают уже скоро поставить Киеву истребители F-16
- 9 окт
- «Проснулся во время операции»: наемники из США жалуются на украинских медиков
- 9 окт
- «Кратеры размером с танк»: удары ВС РФ авиабомбами напугали ВСУ
- 9 окт
- Адвокат Илья Новиков* стал фигурантом уголовного дела о госизмене
- 9 окт
- «Холодный душ ООН»: Захарова оценила признание Украины о захвате Запорожской АЭС
- 9 окт
- Танк Т-90М — с прорывным характером! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 окт
- Глаза бойцов: как работают операторы БПЛА в районе Авдеевки
- 9 окт
- Боррель: события в США говорят о неопределенности финансирования Украины
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?