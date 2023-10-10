Шквальный огонь из «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» на купянском направлении

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают громить противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Реактивная система залпового огня «Град»

Без артиллерийских подразделений на поле боя — никуда. Поэтому расчеты «Градов» работают на всех участках фронта. И весьма успешно. Они поражают военную технику украинских боевиков, уничтожают их оборонительные сооружения, а также подавляют пункты управления.

Минобороны показало кадры работы бойцов на купянском направлении, где был обнаружен опорный пункт с личным составом и огневые средства противника. Расчеты «Градов» выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-мм снарядами.

Истребитель Су-34

Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования при любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

Летчики выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, опорных пунктов, мостов, складов, бронетехники. И весьма успешно.

Тема:
Спецоперация
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