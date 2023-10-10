Посольство РФ в Израиле публикует ответы на часто задаваемые вопросы. Минобрнауки запускает горячую линию для студентов, находящихся в зоне вооруженных столкновений.

Посольство РФ в Израиле опубликовало в своем Telegram-канале важную информацию для россиян, находящихся в зоне вооруженного конфликта. По данным ведомства, покинуть страну сейчас можно самостоятельно купив авиабилет, так как международный аэропорт имени Бен-Гуриона работает практически в штатном режиме. Сведения о работе КПП на границах с Иорданией и Египтом посольство просит уточнять у израильских компетентных органов власти.

Если рейс был перенесен, необходимо напрямую обращаться к представителям авиакомпании, контакты находятся в открытом доступе в интернете — на официальных сайтах. В случае потери связи с родственником-гражданином РФ, который находится на территории израиле-палестинского конфликта, следует связываться с консульским отделом российского посольства по электронной почте cons.israel@mid.ru.

«Необходимо указать ваши фамилию, имя и отчество (полностью), контактный телефон, ФИО не выходящего на связь человека, его паспортные данные (при наличии), его место жительства и контактный телефон, обстоятельства потери связи с ним (телефон Посольства для экстренных случаев +972 549 622 341)… Консультации по выезду из Израиля и работе авиакомпаний по этому адресу электронной почты не даются», — сказано в заявлении ведомства.

Желающие срочно уехать из Израиля, не имеющие действующего заграничного паспорта, могут обратиться в консульский отдел посольства по тому же электронному адресу (cons.israel@mid.ru) с запросом на оформление свидетельства на возвращение. Готовые к выдаче паспорта в отдел выдает без предварительной записи с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30.

Ребенок граждан РФ, не имеющий российского свидетельства о рождении или паспорта, а также загранпаспорта, может покинуть территорию Израиля по местным документам в качестве иностранного гражданина при документированном подтверждении родства. Чтобы пересечь границу с домашним животным, надо проконсультироваться в ближайшей ветеринарной клинике. Что касается документов на питомцев, проверять соответствующие требования лучше на официальных сайтах авиакомпаний.

Чтобы уведомить представительство РФ о пребывании в Израиле, можно встать на консульский учет в российском посольстве или Генеральном консульстве в Хайфе, заполнив электронную форму на сайте дипломатических представительств — консульский отдел посольства России в Израиле и генеральное консульство в Хайфе.

Минобрнауки РФ, в свою очередь, готово помочь студентам, оказавшимся в зоне конфликта — в ближайшее время будет запущена специализированная горячая линия. Замглавы ведомства Константин Могилевский рассказал ТАСС, что ведомство находится на постоянной связи с МИД России, а в составе посольства РФ в Тель-Авиве работает его представитель. Чиновник также пообещал желающим помощь в переводе в российские университеты.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. Среди жертв один россиянин, несколько считаются пропавшими без вести. Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на обострение конфликта на Ближнем Востоке.