Киев сосредотачивает боевиков на краснолиманском направлении

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Марочко: ВСУ стягивают силы у Серебрянского лесничества и Белогоровки

Киев сосредотачивает боевиков на краснолиманском направлении

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Колонны прибывают туда с бронетехникой. Для каких целей противник скапливается в этих населенных пунктах?

Украинские власти стягивают своих боевиков на краснолиманском направлении в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

«В район Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ», — написал он.

Причем в районы населенных пунктов стягиваются колонны и с бронетехникой, и личным составом. Марочко добавил, что прибывающие украинские подразделения могут быть задействованы в оборонительных и наступательных действиях.

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