«Удержать империю»: почему война на Ближнем Востоке для США важнее, чем Украина

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 34 0

Сенатор Климов: конфликт на Ближнем Востоке может развалить империю США

«Удержать империю»: почему война на Ближнем Востоке для США важнее, чем Украина

Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Последние дни внимание всего мира приковано к боевым действиям между Израилем и сектором Газа. Украина отошла на второй план.

Военный конфликт между Израилем и сектором Газа для США более актуален, чем ситуация на Украине. Об этом изданию URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Обострение на Ближнем Востоке для США имеет больший вес, нежели боевые действия на Украине, считает российский политик. Дело в грядущих в Штатах президентских выборах и израильском лобби, которое сделает все, чтобы проблема палестино-израильского конфликта стала для Запада главной и основной.

«Американцы атакуют нас сегодня для того, чтобы удержать свою империю завтра. А то, что происходит на Ближнем Востоке, может способствовать распаду их империи сегодня. В этом смысле этот конфликт для них гораздо более актуален. Отсюда и поплывший в Восточное Средиземноморье авианосец. Тем более, что палестинцы не одиноки. У них много друзей, союзников, тех, кто болеет за них не только в моральном смысле», — отмечает Климов.

Сенатор уверен, что события последних дней поставят Украину в еще более невыгодное положение и фактически изолируют киевские власти, отодвинув их с информационных лент во всем мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что митинги в поддержку Израиля и Палестины идут по всему миру.

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