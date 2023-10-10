Не без столкновений: митинги в поддержку Израиля и Палестины идут по всему миру

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Драка произошла на митинге в поддержку Израиля и Палестины в Вашингтоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Graham Hughes; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Так, например, в память о жертвах погасили подсветку Эйфелевой башни.

Многочисленные акции в поддержку Израиля и Палестины проходят по всему миру. В США сторонники обоих участников конфликта на улицы вышли одновременно.

Чтобы не допустить столкновений, власти стянули дополнительные полицейские наряды и даже соорудили баррикады. Но без стычек не обошлось — как ни пытались развести участников двойной демонстрации в Вашингтоне, они все равно устроили драку.

Тем временем многотысячные митинги в знак одобрения действий ХАМАС прошли в Ливане и Сирии. Демонстранты требуют освободить Палестину.

А в Европе в это время на достопримечательностях засветился флаг Израиля. В бело-синие цвета окрасились здания в Риме, Берлине и Лондоне.

Свою солидарность с израильтянами показал и Париж. В память о жертвах погасили подсветку Эйфелевой башни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Австрия отказалась помогать палестинцам в ответ на действия ХАМАС.

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