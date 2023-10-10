«Большие проблемы»: в США допустили, что Израиль пострадает из-за украинского оружия
Экс-агент ЦРУ: ХАМАС может использовать украинские ракеты от НАТО против Израиля
Фото: Reuters / Omar Ashtawy
Чем для Иерусалима обернется применение западных ракет?
Палестинские боевики движения ХАМАС могут применить западное вооружение, которое было изначально поставлено на Украину в рамках поддержки. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал он.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять помощь США из-за войны в Израиле.
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