«Большие проблемы»: в США допустили, что Израиль пострадает из-за украинского оружия

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Евгения Романова
Евгения Романова 69 0

Экс-агент ЦРУ: ХАМАС может использовать украинские ракеты от НАТО против Израиля

«Большие проблемы»: в США допустили, что Израиль пострадает из-за украинского оружия

Фото: Reuters / Omar Ashtawy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация Украинский кризис

Чем для Иерусалима обернется применение западных ракет?

Палестинские боевики движения ХАМАС могут применить западное вооружение, которое было изначально поставлено на Украину в рамках поддержки. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — сказал он.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский боится потерять помощь США из-за войны в Израиле.

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