«Снял костюм Че Гевары»: в США объяснили, почему Зеленский сменил свой стиль

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Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский боится потерять помощь из-за войны в Израиле

«Снял костюм Че Гевары»: в США объяснили, почему Зеленский сменил свой стиль

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация в Незалежной уже не является самой обсуждаемой темой, что заставляет нервничать Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский переживает, что Запад оставит Незалежную без финансовой и военной поддержки в связи с обострением конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, <…> теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», — сказал он.

Зеленский показывает свой страх и волнение из-за того, что США и их союзники могут начать поддерживать вооружением Израиль. По словам Джонсона, уже в мировых СМИ стали даже меньше говорить об украинском кризисе.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС. Кроме того, боевики со стороны Палестины вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Вскоре в ХАМАС заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны».

Согласно последним данным, в результате атаки погибли более 900 мирных израильтян, пострадали почти три тысячи человек. Известно уже о двух погибших россиянах и еще нескольких пропавших без вести.

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Из сектора Газа было выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, израильские военные, в свою очередь, ликвидировали 1 290 связанных с ХАМАС целей. В МИД РФ отмечали, что Москва призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле.

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